Le sue foto sono una piccola luce di speranza in mezzo a tanto dolore

Il ricordo di Debora Pierini è ancora vivo negli occhi di tutti coloro che increduli non riescono a farsi una ragione della prematura scomparsa della mamma, che prima di volare in Paradiso ha fatto nascere, con parto cesareo, suo figlio Dante. Oggi il papà pubblica le prime foto del piccolo, che sta bene, ma crescerà senza la sua mamma.

Dante è il figlio di Debora Pierini: papà Davide ha voluto pubblicare su Facebook le foto del bambino, nato lo scorso 27 o ttobre 2022, stesso giorno in cui la mamma è venuta a mancare, a causa di un’esplosione che a Lucca ha portato via la vita ad altre due persone.

Dante è nato a Cisanello di Pisa il 27 ottobre 2022, con parto cesareo. I medici hanno cercato di salvare almeno il bambino che Debora portava in grembo. Purtroppo non hanno potuto salvare lei, tra le persone decedute nella villetta di Torre di Lucca.

10 giorni fa a soli 26 anni la mamma si è spenta. Ha provato a resistere per sopravvivere alle ustioni che aveva riportato. Accanto a lei i medici e i famigliari, che hanno sperato che la donna potesse salvarsi. Almeno sono riusciti a far nascere il bebè.

Le condizioni di salute di Debora erano troppo gravi e purtroppo la giovane mamma, originaria di Seravezza, non ce l’ha fatta. Con lei hanno perso la vita in quella villetta Luca Franceschi, 69 anni, ex dipendente della Mover di Viareggio, e la compagna Lyudmyla Perets di 44 anni.

Debora Pierini, il lutto della famiglia e la speranza negli occhi del piccolo Dante che crescerà senza la sua mamma

Papà Davide su Facebook ha postato una semplice foto del bambino, senza didascalia o commenti. Solo il suo nome e la sua data di nascita.

Ora l’uomo dovrà ripartire da lì, da lui, senza avere accanto la compagna con cui aveva progettato la vita insieme.