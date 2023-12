Decisa la data in cui la famiglia potrà dare l'ultimo saluto a Vanessa Ballan: ecco dove e quando si terranno i suoi funerali

Hanno scelto di celebrare i funerali di Vanessa Ballan nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre. Visto la grave perdita, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia ha quindi deciso di decretare il lutto in tutta la regione e di spegnere le luminarie di Natale.

In tanti in questi giorni che dovevano essere di festa per la famiglia, hanno scelto di mostrare affetto e vicinanza al compagno, al figlio ed a tutti i parenti della 27enne.

Per il suo delitto si trova ora in arresto Fandaj Bujar. Un 41enne di origini kosovare, con cui lei aveva iniziato una relazione circa 2 anni prima e che aveva deciso di chiudere ad agosto si quest’anno.

Per mesi l’ha perseguitata e minacciata. Vanessa solo ad ottobre di quest’anno si è recata in caserma, accompagnata dal compagno ed ha deciso di sporgere una denuncia per il reato di Stalking.

Nella tarda mattina di martedì 19 dicembre dopo un mese di silenzio, si è presentato alla casa della famiglia, con un borsone. All’interno aveva ben due coltelli ed un martello che ha usato per rompere la porta finestra.

Una volta dentro, quando ha capito che Vanessa non aveva intenzione di andare a vivere con lui, ha deciso di mettere fine alla sua vita. Dall’autopsia è emerso appunto che sono circa 8 i fendenti che lui le ha inferto, uno proprio nel cuore, che ha provocato il decesso in pochi istanti.

Quando si svolgeranno i funerali di Vanessa Ballan

I familiari avranno la possibilità di dare un ultimo addio alla 27enne, nella giornata di venerdì 29 dicembre. Nella chiesa di Castelfranco Veneto, comune di origine della famiglia di Vanessa.

Il presidente della regione Luca Zaia, ha deciso quindi di decretare il lutto in tutta la regione. Ha anche scelto di spegnere le luminarie di Natale, la sera prima della funzione religiosa.

Vanessa era incinta al secondo mese, ha lasciato il compagno Nicola, con cui stava cercando di creare una famiglia ed un bambino che ora ha 5 anni. L’intera comunità è ancora sconvolta ed addolorata dalla sua perdita.