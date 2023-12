Omicidio di Vanessa Ballan e la prima denuncia presentata dalla donna per Stalking, due anni prima: era rivolta ad un altro uomo

Vanessa Ballan purtroppo non c’è più, ha perso la vita nella tarda mattina di martedì 19 dicembre, nella sua abitazione di Riese Pio X. La persona con cui aveva una relazione dal 2021, visto che non accettava la fine della storia, ha deciso di mettere fine alla sua vita.

Il primo a trovare il corpo senza vita della giovane 27enne, è proprio il compagno. Il ragazzo aveva appena finito di lavorare e visto che la ragazza non rispondeva più ai suoi messaggi, si è presto recato nella casa.

Una volta entrato però, ha fatto la straziante scoperta. Vanessa era a terra, ormai senza vita. All’arrivo degli agenti, è stato ascoltato per 6 lunghe ore e sin da subito, lui ha cercato di aiutare nelle indagini, per trovare il colpevole.

Fandaj Bujar e Vanessa Ballan si erano conosciuti proprio nel supermercato in cui lavorava la donna. Tra loro è nata una relazione extra coniugale, che è andata avanti per circa 2 anni.

Ad agosto di quest’anno però, Vanessa aveva deciso di chiuderla. Tuttavia, il 41enne non ha mai accettato questa sua decisione. Per mesi l’ha perseguitata e minacciata, usando appunto i loro video intimi, che le diceva che avrebbe fatto vedere al marito.

Fandaj Bujar l’aveva aggredita per ben 3 volte, la prima davanti al supermercato ripresa dalle telecamere. Una volta mentre erano da soli e l’ultima 20 giorni prima del delitto nella casa in cui lei viveva. Era entrato per cercare di convincerla a lasciare il compagno e ad andare a vivere con lui.

L’altra denuncia di Stalking presentata da Vanessa Ballan

Dalle indagini è emerso appunto che la 26enne nel 2021, pochi mesi prima di conoscere il 41enne, aveva presentato un’altra denuncia, per lo stesso reato di Stalking.

Era rivolta ad un uomo di origine marocchina, cliente del supermercato, che la pedinava e la minacciava. Tuttavia, quando è iniziato il processo li ha deciso di ritirare la denuncia e la situazione sembrava essere conclusa.

Fino purtroppo alla giornata di martedì 19 dicembre, quando ha perso la vita. Dall’autopsia è emerso appunto che sono circa 8 i fendenti che le ha inferto, due hanno perforato i polmoni ed uno il cuore. Inoltre, prima di provocare il suo decesso, l’uomo l’ha anche picchiata.