I genitori hanno sperato in un miracolo fino alla fine, ma si sono dovuti arrendere alla triste realtà. Deklan Babington-MacDonald, un bambino di soli 6 anni residente, insieme alla sua famiglia, a Nerang, sulla Gold Coast del Queensland, in Australia, è morto soffocato da una cordicella di un giocattolo con il quale stava giocando. Ricoverato la sera del 29 aprile scorso, ha perso definitivamente la vita il giorno seguente, il 30 aprile.

La vicenda, come anticipato, è avvenuta in Australia. Qualche giorno prima, il piccolo Dekland era stato a fare una visita in un parco tematico acquatico poco distante da casa sua. Uno stabilimento della Sea Worlds situato sulla Gold Coast. A fin gita, i suoi genitori gli avevano comprato un souvenir. Un peluche a forma di pinguino al quale c’erano attaccate una cordicella ed un bastoncino di legno. Non potevano immaginare che quel giocattolo all’apparenza innocuo, sarebbe costato la vita al loro bambino.

Forse per un difetto di fabbrica, o forse perché deteriorato, il bastoncino di legno si è sfilato, lasciando la corda libera. Corda che ha assunto la forma di una sorta di cappio.

Mentre giocava, il piccolo Dekland si è incagliato con la testa in quel cappio ed è rimasto soffocato. Il suo cuore si è fermato per ben 30 minuti, un tempo troppo lungo per sperare in un salvataggio miracoloso.

Quando i genitori si sono accorti di ciò che era accaduto, hanno subito lanciato l’allarme ai soccorritori, che si sono precipitati sul posto e lo hanno rianimato.

Deklan Babington-MacDonald si è spento il giorno dopo

La corsa in ospedale, poi una notte tormentata e riempita di preghiere per il loro bambino. Tutti gli sforzi dei medici, però, sono purtroppo risultati vani.

Il piccolo Deklan Babington-MacDonald si è spento definitivamente il giorno successivo.

La Polizia australiana ha avviato un’indagine su quanto accaduto, per cercare di capire se ci siano eventuali responsabilità di qualcuno. Il parco tematico, nel frattempo, ha deciso autonomamente di ritirare tutti i giocattoli di quel tipo, fino a nuove disposizioni.