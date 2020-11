Un vero dramma è avvenuto lo scorso venerdì, nel Queensland, in Australia. Un’infermiera ha trovato un bimbo di 3 anni senza vita, nell’auto. Erano nel parcheggio dell’ospedale, ma nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

La notizia è stata diffusa proprio dai media locali ed al momento le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto. Vogliono capire le responsabilità della persona che lo ha lasciato nella vettura, per diverse ore, provocando la sua morte.

Secondo le informazioni emerse, la tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì, nel Queensland. Per la precisione nel parcheggio del Townsville University Hospital.

I media locali hanno raccontato che l’infermiera, dopo aver finito il suo turno di lavoro, stava andando in macchina. Quando all’improvviso, proprio mentre stava camminando, ha visto il piccolo dentro l’auto, in gravi condizioni.

Era privo di sensi e non rispondeva. Per questo ha chiesto aiuto a diversi passanti ed insieme ad altre persone, hanno rotto uno dei finestrini. Hanno tirato fuori il bimbo dalla vettura e lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso, per cercare di aiutarlo.

I medici sin da subito hanno capito che le sue condizioni erano gravi. Hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Bimbo di 3 anni trovato in macchina senza vita: le indagini

CREDIT: DRONE SNAP

Sul posto sono arrivate tempestivamente le forze dell’ordine, che hanno avviato subito le indagini. Dalle informazioni emerse, sembrerebbe che sia stata la mamma a lasciarlo nella macchina.

Nel parcheggio dell’ospedale, sono arrivati anche i detective del Child Protection and Investigation Unit. Alcuni di loro hanno perlustrato l’automobile, altri invece sono entrati nella struttura sanitaria, per parlare con i dottori.

Al momento gli agenti di polizia, su quanto accaduto in questa terribile vicenda, non hanno reso pubbliche altre informazioni. Però, in questi giorni in Australia le temperature sono davvero elevate, hanno superato anche i 32 gradi.