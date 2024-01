Un nuovo interrogativo sul delitto di Anica Panfile, la madre trovata senza vita in un’ansa del fiume Piave il 21 maggio del 2023. Pochi giorni fa, le autorità hanno arrestato il suo ex datore di lavoro Franco Battaggia, conosciuto in Veneto come il “re del pesce”.

Il legale del compagno della donna ha sollevato il dubbio di un complice. Dopo il delitto, Franco Battaggia si sarebbe disfatto del corpo senza vita di Anica Panfile nel fiume Piave. Ma è possibile che un uomo di 76 anni, nonostante la sua forma fisica, sia riuscito a spostare da solo una donna di 80 kg? E se fosse stato aiutato da qualcuno? Un possibile complice? Sono interrogativi della difesa che, tuttavia, non hanno ancora trovato delle risposte.

Sin dal principio, l’ex datore di lavoro è finito nel mirino degli inquirenti come l’unico sospettato. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, Battaggia avrebbe portato la sua ex dipendente a casa sua, dopo averla presa sul posto di lavoro. Durante il primo interrogatorio, l’uomo ha raccontato che si erano incontrati poiché doveva consegnarle il Cud 2022 per la dichiarazione dei redditi e che quel giorno la donna le aveva chiesto un prestito, poiché era preoccupata per la sua situazione economica. Poi, l’aveva portata davanti ad un negozio, lei gli aveva detto di avere un appuntamento con una persona. Tuttavia, la versione di Franco non ha mai convinto gli inquirenti.

La svolta è arrivata a seguito di nuove indagini, effettuate proprio all’interno dell’abitazione dell’uomo. Gli inquirenti hanno trovato delle tracce biologiche di Anica Panfile sul materasso di Battaggia e una macchia si sangue. Elementi che lo stesso avrebbe provato inutilmente a cancellare. Non solo, sono state rinvenute anche tracce di cocaina, come quella trovata nel corpo della donna.

Il sospetto è che i due abbiano avuto una relazione e che, insieme, abbiano consumato droga. Forse per via di una discussione, l’uomo si sarebbe poi accanito sulla donna, mettendo fine alla sua vita. E poi avrebbe abbandonato il corpo nel fiume. Tuttavia, per ora si tratta solo di un’ipotesi. Battaggia dovrà comparire davanti al Gip per l’interrogatorio di garanzia.

L’autopsia ha stabilito che Anica Panfile è deceduta a seguito di diversi colpi alla testa e per soffocamento.