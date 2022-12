Sono giorni di grande tristezza quelli che stanno vivendo i familiari di Alice Neri, questo perché oltre allo strazio per quello che è successo, questo sarà anche il primo Natale senza di lei. Il marito per questo motivo, ha voluto ricordarla con parole di affetto e dolcezza.

Nicholas Negrini, insieme al cognato e alla suocera, chiede solo che venga fuori la verità su cosa è successo alla donna in quella notte e soprattutto su cosa ha fatto la persona che ha messo fine alla sua vita.

In una nuova intervista con Il Resto del Carlino, ha voluto parlare della donna e su cosa facevano durante queste feste. Il marito ha detto:

Per me questo non sarà un Natale, non lo sento. Non ho voluto alcun regalo. Quest’anno non ho nulla da festeggiare: questo Natale lo dedico esclusivamente a nostra figlia.