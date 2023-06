Il compagno di Floriana Floris, la donna 49enne morta venerdì scorso a Incisa Scapaccino (Asti), si è svegliato dal coma ed ha confessato il delitto ai Carabinieri: “Sono stato io, ho avuto un raptus”.

Paolo Riccone, 57 anni, dopo il delitto ha cercato di togliersi la vita, non riuscendo nell’intento. Ha ingerito un mix di candeggina e psicofarmaci ed è stato trasportato con immediata urgenza in ospedale, dove è rimasto in coma per sei giorni.

Poche ore fa, è giunta la notizia che Paolo si è svegliato e ha confessato il delitto ai Carabinieri. Tuttavia, non è riuscito a dare una spiegazione, a trovare il motivo che l’abbia spinto a mettere fine alla vita della compagna Floriana Floris.

Ha mostrato un comportamento irascibile anche nei confronti di un operatore sanitario. L’interrogatorio è stato sospeso e non appena sarà possibile, l’accusato verrà interrogato di nuovo. Il suo legale ha intenzione di richiedere una perizia psichiatrica, per valutare se la momento dei fatti fosse in grado di intendere e di volere.

Il delitto di Floriana Floris

Due giorni prima della drammatica scoperta, Riccone ha aggredito la moglie all’interno dell’abitazione che condividevano. Ha poi vegliato il suo corpo senza vita e, alla fine, forse dopo aver realizzato la gravità del suo gesto, ha tentato di togliersi la vita.

È stata la figlia di Floriana ad accorgersi che qualcosa non andava. La donna vive a Milano e da giorni non riusciva a contattare la madre e nemmeno il suo compagno. Da circa due anni, Floriana aveva lasciato la sua città per trasferirsi con l’uomo in quella casa. Preoccupata, ha allarmato le forze dell’ordine e chiesto agli agenti di controllare l’abitazione.

Nessuno ha sentito le grida della donna, i vicini li hanno descritti come una “coppia normalissima”. Qualcuno ha affermato che Paolo era cambiato dalla perdita del padre, avvenuta qualche settimana prima.

Floriana Floris ha perso la vita a seguito di circa 30 coltellate tra collo e viso.