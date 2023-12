Delitto Rosolino Celesia: le versione dei due fratelli e le parole del legale

Rosolino Celesia ha perso la vita fuori una discoteca, dopo diversi colpi di arma da fuoco. Aveva solo 22 anni. Dopo il delitto, sono stati fermati, accusati ed arrestati due fratelli, un 17enne e un 23enne.

“Ci siamo solo difesi”, è questo ciò che raccontano ora alle autorità. Il loro avvocato ha spiegato la versione dei fatti dei suoi assistiti. Il 23enne è accusato di possesso illegale di arma da fuoco, mentre il fratello minorenne di aver impugnato quell’arma e di aver aperto il fuoco verso Rosolino Celesia. Tra i tre non c’era un buon rapporto, si era azzuffati anche diversi giorni prima.

I due ragazzi e la madre sono dispiaciuti per quanto successo. Sono vicini ai genitori di Rosolino. Il minorenne ha agito per paura. Ha pensato che dopo aver picchiato il fratello, la vittima avrebbe colpito anche lui. Per questo ha preso la pistola ed ha esploso i colpi. Solo per legittima difesa.