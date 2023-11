La comunità di Orta di Atella è in lutto per l’improvviso decesso di Aniello Marino. Il 17enne era scomparso dalla serata dello scorso giovedì 23 novembre.

La madre aveva denunciato la scomparsa del figlio ed era anche ricorsa ad un appello televisivo attraverso il programma Chi l’ha visto. La straziante notizia è arrivata ieri, 24 novembre. Non è ancora chiaro cosa e come si accaduto. Aniello Marino ha perso la vita, investito da un treno, presso la stazione di Frattamaggiore. Una notizia straziante che è stata confermata anche dal Sindaco, che ha proclamato lutto cittadino:

È con profondo dolore che condivido la triste notizia della scomparsa di Aniello Marino, nostro giovane concittadino di appena 17 anni. Abbiamo sperato fino all’ultimo che non si trattasse di lui. La sua prematura partenza ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità. In segno di condivisione del dolore e solidarietà nei confronti della famiglia, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei suoi funerali. In questo momento di lutto, sentiamo il bisogno di concentrarci sul sostegno reciproco e sulla compassione. Dedichiamo questo tempo per onorare nel silenzio la memoria del giovane Aniello e riflettere sul vero senso della vita. Uniamoci tutti nella preghiera e nell’affetto, mostrando la nostra solidarietà alla mamma, al papà e al fratello Gabriele in questo momento di difficile.

Aniello Marino: indagini in corso

La notizia ha sconvolto l’intera comunità, che ora si è stretta al dolore della famiglia e che con lei prega per la pace di un ragazzo di soli 17 anni. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ad Aniello Marino, per ora nessuna ipotesi è esclusa. Saranno le indagini delle forze dell’ordine a far luce sulla verità.

Il corpo del 17enne è stato trasportato all’ospedale di Giugliano per il riconoscimento da parte dei familiari. Il Primo Cittadino ha fatto sapere che Aniello ritornava da Napoli. Con elevata probabilità si è trattato solo di un tragico destino, il ragazzo potrebbe essere rimasto vittima del treno in modo accidentale.