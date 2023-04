Un incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri a Trieste, è purtroppo costato la vita ad un ragazzo di soli 19 anni. Si chiamava Denis Vidau ed era una promessa del canottaggio. Fatale per lui lo schianto frontale tra la sua moto e un’automobile guidata da una donna di 57 anni.

Gli ultimi giorni purtroppo hanno registrato diversi incidenti stradali mortali, alcuni dei quali particolarmente drammatici, se si considera che le vittime erano giovanissime.

Uno devastante è avvenuto nella tarda serata del 25 aprile, sulla strada provinciale 231 che collega Modugno a Bitonto, vicino a Bari.

Due automobili si sono scontrate frontalmente. Su una viaggiavano quattro ragazzi, tra i 16 e i 24 anni, per i quali non c’è stato altro da fare che constatare i decessi. Questi erano Tommaso Ricci e la sua fidanzata Floriana Fallaca, di 23 e 20 anni, Alessandro Viesti di 24 anni e Lucrezia Natale, che di anni ne aveva solo 16.

Sull’altra c’erano invece due giovani fidanzati, che hanno riportato traumi molto gravi e che ora sono entrambi ricoverati in ospedale a Bari.

Ieri sera, invece, un altro frontale tremendo è avvenuto a Trieste, più precisamente nel quartiere di Opicina, e a perdere la vita è toccato ad un altro giovanissimo, Denis Vidau di soli 19 anni.

Lo strazio per la morte di Denis Vidau

Erano circa le 22:30 di ieri sera e Denis stava percorrendo la Strada Nuova a Trieste che lo riportava verso casa, nel quartiere Opicina appunto.

Per cause ancora in corso di accertamento, la motocicletta su cui viaggiava il ragazzo si è scontrata frontalmente e a velocità piuttosto sostenuta contro un’automobile guidata da una donna di 57 anni del posto.

Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme e nel giro di pochi minuti i sanitari del 118 sono arrivati sul posto a bordo delle ambulanze e delle auto mediche.

Purtroppo per Denis Vidau non c’è stato nulla da fare, si etra spento praticamente sul colpo. La donna di 57 anni, lievemente ferita, è stata invece soccorsa e trasportata all’ospedale di Cattinara per le cure necessarie.

Denis era una promessa del canottaggio, che praticava a livello agonistico. La Federcanottaggio friulana e le diverse società sportive della zona hanno tutte mostrate cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane atleta, distrutta per una tragedia immane.