Denise Pipitone: accertamenti su un’automobile bruciata e abbandonata

Indagini in corso su una macchina di colore blu scuro trovata abbandonata in uno dei posti noti nella storia del rapimento di Denise Pipitone

Poco fa è arrivato un nuovo aggiornamento sul caso della piccola Denise Pipitone durante La vita in diretta, la trasmissione condotta da Alberto Matano. La Procura sta esaminando una macchina di colore blu, trovata bruciata in uno dei posti conosciuti nella storia del rapimento della bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004.

Credit: La vita in diretta

L’inviata della trasmissione ha spiegato che al momento c’è il massimo riserbo su ciò che sta accadendo. C’è però la certezza che stanno esaminando due vetture. Una di questa è stata bruciata e poi abbandonata in uno dei noti posti delle indagini e sembra proprio rispecchiare la descrizione della vettura citata nella lettera anonima inviata allo studio di Giacomo Frazzitta.

Il testimone anonimo ha spiegato di essere rimasto in silenzio per 17 anni poiché aveva paura. Poco dopo la sparizione di Denise Pipitone, questa persona si trovava in una strada trafficata, quando una macchina contromano ha urtato il suo specchietto. Quando ha alzato lo sguardo, l’anonimo ha visto tre persone nella vettura e una bambina che piangeva. Una bambina che poco dopo è apparsa su tutti i notiziari. L’anonimo si è detto sicuro al 100% di quello che ha visto. La macchina era di colore blu scuro e quella era Denise Pipitone.

Credit: La vita in diretta

La speranza è che adesso questa persona si faccia avanti e confermi quanto scritto, altrimenti quella rimarrà soltanto una lettera anonima e nulla di concreto.

La Procura ha riaperto le indagini ed ha già dimostrato che questa volta stanno facendo sul serio e non hanno intenzione di lasciare nulla al caso.

Denise Pipitone: l’appello di Piera Maggio

Piera Maggio e il suo legale continuano a lanciare appelli a coloro che sanno e che continuano a rimanere in silenzio. Quel giorno qualcosa è accaduto e la persona anonima non può essere stata l’unica ad aver visto. Come ha scritto la mamma della piccola Denise, non bisogna avere paura perché il bene vince sul male.