È arrivato un nuovo aggiornamento sulle indagini di Denise Pipitone, pubblicato anche sulla pagina ufficiale di Chi l’ha visto. I Carabinieri stanno ascoltando una ragazza di 21 anni di origini romene che vive in Calabria.

Sembrerebbe che un cittadino abbia segnalato informazioni sulla giovane, che somiglierebbe molto alla bimba scomparsa a Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004.

Denise: Accertamenti dei Carabinieri su ragazza in Calabria I Carabinieri stanno eseguendo controlli su una ragazza… Posted by Chi l'ha visto? on Monday, May 10, 2021

La 21enne ha fornito i nomi dei suoi genitori e raccontato del suo passato. La Procura di Marsala è stata informata, ma non è ancora chiaro se ci siano stati riscontri fondamentali e se si procederà con la comparazione del Dna.

Stando a quanto si è appreso nelle ultime ore, la ragazza avrebbe offerto la sua piena collaborazione agli inquirenti.

Ieri, l’avvocato di Piera Maggio aveva dichiarato di essere sulle tracce della donna rom ripresa insieme a Danas, nel video girato a Milano dalla guardia giurata Felice Grieco. Secondo molti, quella bambina poteva davvero essere la piccola Denise Pipitone. Giacomo Frazzitta ha sottolineato l’importanza di trovare quella donna, così che finalmente ogni dubbio potrà essere chiarito.

Dopo 17 lunghi anni, l’intera Italia si è schierata al fianco di Piera Maggio, una mamma coraggio che continua a cercare sua figlia viva e che, come lei stessa ha dichiarato, non si fermerà fin quando qualcuno non le porterà una prova concreta che possa dimostrare che Denise non ci sia più.

Le nuove indagini su Denise Pipitone

Grazie alla testimonianza di Maria Angioni, l’ex pm che coordinò le indagini subito dopo la scomparsa, la Procura ha deciso di aprire un nuovo fascicolo. Sono troppi i dubbi, i misteri, le bugie e i depistaggi che avvolgono il caso di Denise Pipitone.

Il legale ha fatto sapere anche che stanno analizzando le vecchie intercettazioni e quelle che non sono mai state ammesse al processo. La speranza è che grazie alle nuove tecnologie, si riescano a cogliere dettagli che nel 2004 non erano risultati chiari.