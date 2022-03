È in onda ieri sera, su canale Nove in prima serata, la prima puntata della Docuserie dedicata alla piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare delle bugie e dei misteri che per 17 anni hanno avvolto il rapimento. La procura di Marsala ha anche riaperto le indagini e indagato Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma alla fine ha richiesto l’archiviazione del caso.

Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise, mentre Giuseppe Della Chiave è il nipote di Battista, l’anziano sordomuto che raccontò di aver visto la piccola Denise.

La serie ripercorre il dolore di Piera Maggio e mostra i dettagli del rapimento attraverso gli occhi delle persone coinvolte. Il fratello Kevin, la nonna Francesca Randazzo e i due papà, quello biologico Pietro Pulizzi e l’uomo che ha cresciuto la bimba, Tony Pipitone.

Mentre la vita scorre tranquillamente per tutti, per chi ha perso il proprio figlio in questo modo non scorre mai