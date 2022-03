La vicenda della piccola Denise Pipitone è diventata una docuserie. Quattro puntate dirette da Vittorio Moroni e già disponibili sulla piattaforma streaming di Discovery+ e dal 12 marzo, alle 21.25, anche sul canale Nove.

La stessa Piera Maggio si è commossa nel rivedere il percorso della scomparsa della sua bambina, accaduta il 1 settembre del 2004. La donna spera che qualche ragazza possa oggi rivedersi in Denise. Da 17 lunghi anni lotta per la verità e spera di poter riabbracciare un giorno quella che oggi è un’adolescente, strappata al suo amore quando era soltanto una bambina di 4 anni.

Per la prima volta, parlerà anche il fratello Kevin, che ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori, ma che ha sempre sostenuto la sua mamma nella lunga lotta.

Lo stesso produttore ha spiegato che Piera Maggio non aveva intenzione di ripercorrere di nuovo tutto il cammino del rapimento della sua Denise. Ma alla fine lui stesso le ha promesso che avrebbe fatto in modo che il suo sguardo sarebbe stato diverso.

Non aveva nessun desiderio di ripercorrere tutto, ma ho insistito per farle capire che il nostro sguardo sarebbe stato diverso. Ci ha raccontato come una parte di lei sia morta per sempre quel giorno e un’altra vada avanti come una sopravvissuta.