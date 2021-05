Francesca Adamo, ex collega di Anna Corona, risponde alle domande sul caso di Denise Pipitone

Tutte le più note trasmissioni televisive si stanno occupando del caso di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo. Durante la trasmissione de La vita in diretta del 25 maggio, è stata intervistata Francesca Adamo, l’ex collega di Anna Corona.

Credit: La vita in diretta – Rai 1

La donna venne ascoltata anche dagli inquirenti, dopo che una perizia calligrafica mostrò che era stata proprio lei a mettere l’orario di uscita dal lavoro di Anna Corona, il giorno della scomparsa della bambina.

Ai microfoni di Rai 1, Francesca ha risposto ad alcune domande dell’inviata. Ha spiegato di non sapere a che ora precisa sia uscita quel giorno la sua collega e che era la prima volta che segnava l’orario di uscita per lei, dopo sua richiesta. Quel giorno ha visto Jessica e Alice arrivare in motorino in albergo, con una busta con dentro delle giacche.

Le risposte di Francesca Adamo sul giorno della scomparsa di Denise Pipitone

Io lavoravo in lavanderia e lei è scesa. Sono venute le sue figlie. Non me lo ricordo se sono arrivate prima di pranzo o dopo pranzo.

Quando la giornalista le ha chiesto perché non aveva raccontato questo particolare inizialmente agli inquirenti, la donna ha risposto:

Perché non ci ho fatto caso, i giorni la dentro sono tutti uguali. Erano tutte e due con lo scooter e avevano un sacchetto con delle giacche. Hanno provato queste giacche e se ne sono andate. Si sono trattenute 5-10 minuti.

Fino a che ora Anna Corona ha lavorato?

Io non è che l’ho vista uscire. Io non lo so. Se è uscita, a che ora è uscita.

Sul foglio di uscita chi ha firmato e chi ha messo l’orario?

Ci dobbiamo capire, ho messo la firma o l’orario? Perché per quanto ne sappia io, ho messo la firma. Me l’ha chiesto Anna.

Quando te l’ha chiesto? Prima che venissero le figlie o dopo?

Non me lo ricordo di preciso.

Altre volte avevi firmato per Anna Corona o avevi messo il suo orario di uscita? O solo quel giorno?

Guardi, penso solo quel giorno. Ho fatto solo una cortesia a una collega. Non ho mentito, non volevo mentire. Io non sono una complice di Anna Corona, se c’entra Anna Corona.

Le parole di Francesca Adamo, dopo la trasmissione, hanno fatto molto discutere. Cosa è davvero successo il 1 settembre del 2004 e soprattutto a che ora è uscita da lavoro Anna Corona?