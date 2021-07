La notizia che Maria Angioni è indagata dalla Procura è ormai di dominio pubblico. L’ex pm è disposta ad andare a processo, perché vuole che la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone venga fuori ad ogni costo.

In un lungo post su Facebook, lei stessa ha voluto chiarire quanto sta accadendo e sottolineare quale sia il suo pensiero riguardo il caso della bambina scomparsa il 1 settembre a Mazara del Vallo e riguardo i suoi ex colleghi. Ecco le sue parole:

Se ritrattassi e, abiurando, dichiarassi che quanto ho detto al Pm non è vero, il procedimento penale a mio carico si chiuderebbe subito. Ma io voglio il processo: è una cosa che devo, a me e a tante altre persone che hanno diritto a giustizia e verità.

Io invece sto studiando e valuterò tutti gli atti, anche quelli contenuti nei numerosi stralci a mod. 44 (notizie di reato a carico di persone ignote, ndr) e mod. 45 (registro atti che non costituiscono notizie di reato, ndr) che disposi all’epoca per esigenze di particolare segretezza, e ho già depositato una denuncia penale per falsità materiale in atto pubblico.

Chi è Maria Angioni

Maria Angioni è l’ex pm che coordinò le indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone ed è grazie a lei se oggi, dopo 17 anni, si sono riaccesi i riflettori sul caso.

La donna ha parlato di depistaggi, bugie, indagini condotte male. È stata ascoltata come “persona informata dei fatti” dalla Procura. I suoi ex colleghi le hanno però contestato due dichiarazioni, che non avrebbero trovato riscontri e l’hanno accusata di false dichiarazioni.

La stessa ex pm, in una trasmissione televisiva, ha spiegato che le accuse di riferiscono a una telecamera messa sul motorino, che non funzionava e che lei fece cambiare. La Procura le ha però mostrato soltanto i documenti relativi alla seconda telecamera e non alla prima. Poi, le è stato contestato il racconto fatto su una delle persone interrogate nel 2004. Maria Angioni non ha potuto rivelare altri dettagli.

Ha presentato due esposti contro i suoi colleghi e le indagini adesso si sono concluse. Con molte probabilità si arriverà al processo, ma a quanto pare l’ex pm ne è felice. Così una volta per tutte verrà fuori tutta la verità. Che fine ha fatto Densie Pipitone? L’intera italia merita di saperlo, Piera Maggio merita verità e giustizia.