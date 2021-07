Piera Maggio è tornata a scrivere un nuovo post sul suo profilo Facebook, dopo la lettera del suo ex marito Toni Pipitone, mandata in onda dalla trasmissione Quarto Grado.

L’uomo diverso tempo fa si era lasciato intervistare sulla scomparsa della bambina e sul fatto che non fosse sua figlia biologica. Pipitone ha raccontato ai microfoni di Quarto Grado, di quanto bene voglia alla bambina e di come si reputi il suo papà, nonostante tutto. Ha spiegato di voler essere coinvolto e di voler ritrovare sua figlia ad ogni costo.

A distanza di tempo, durante la trasmissione Ore 14, Piera Maggio ha voluto chiarire diversi punti ed ha spiegato di aver preso tale decisione soltanto perché voluta dal suo primogenito Kevin Pipitone. Il ragazzo, a dire di sua madre, sarebbe rimasto deluso dal gesto di suo padre e dalle cose che avrebbe detto, tanto che gli avrebbe telefonato per chiedergli di smetterla.

Le parole di Piera Maggio

La mamma di Denise Pipitone ha spiegato che il suo ex marito ha cresciuto la piccola dall’età di due anni, perché lui non viveva a Mazara del Vallo, ma era fuori per lavoro. Quando Denise aveva due anni è tornato a stabilirsi da loro, ma dopo il rapimento ha chiesto la separazione. Ha poi puntualizzato che Toni ha mantenuto suo figlio per un altro periodo di tempo e poi è sparito dalla sua vita. Non ha mai partecipato alle spese per le ricerche di Denise e non si è mai presentato alle udienze.

Credit: Quarto Grado

Dopo tali dichiarazioni, Toni Pipitone ha inviato una lettera a Quarto Grado, attraverso la quale ha spiegato la sua versione dei fatti. Ha lasciato Mazara del Vallo per garantire alla sua famiglia una migliore situazione economica. Ha chiesto a sua moglie di trasferirsi da lui, ma questa avrebbe rifiutato. Ed ha sempre seguito le udienze di Denise tramite il suo legale, che gli riferiva tutto. L’uomo ha parlato di amore e di dolore e spiegato che negli anni successivi ha perso il lavoro.

Adesso Piera Maggio è tornata a dire la sua sui social, sottolineando che lei ha la coscienza pulita quando guarda suo figlio negli occhi. Ecco le sue parole: