Negli ultimi giorni sono state diffuse sul web delle immagini di una ragazza dell’Ecuador accanto a quelle di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha mandato in onda l’intervista della ragazza.

La trasmissione è riuscita a risalire alla giovane segnalata da tantissimi utenti, che affermavano che il suo nome era proprio Denise e che viveva in Ecuador. Ma è venuta fuori una verità ben diversa ed è stato così messo un punto alla faccenda.

Credit: Chi l’ha visto

Tramite una videochiamata via WhatsApp, la ragazza ha spiegato di avere 29 anni e di chiamarsi Maria Grazia. Non era assolutamente a conoscenza del fatto che le sue foto erano state diffuse sul web ed erano arrivate fino in Italia. Vive con i suoi genitori in Brasile, luogo dove è nata e dal quale non si è mai allontanata. Dopo aver visto le immagini della piccola Denise Pipitone, anche lei ha notato la somiglianza, ma ha assicurato che si tratta di una notizia assolutamente falsa.

La richiesta di Piera Maggio sulle foto della piccola Denise Pipitone

Nei scorsi giorni, Piera Maggio ha esplicitamente richiesto a tutti coloro che la stanno aiutando, di non rubare foto dai profili per poi diffonderle accanto a quelle della sua bambina. Sia per non creare dei falsi allarmismi, sia perché è illegale.

Le segnalazioni sono importanti, così come è importante che l’attenzione dell’intera Italia sia ferma sul caso della bimba scomparsa a Mazara del Vallo. Ma vanno inviate in privato a Piera Maggio o al suo legale Giacomo Frazzitta.

La ragazza delle foto virali non è la piccola Denise Pipitone. Si chiama Maria Grazia, ha 29 anni e vive in Brasile con i suoi genitori. Con molta educazione, la giovane ha anche ringraziato Chi l’ha visto per averla messa a conoscenza della cosa.