Sono emerse novità sul caso di Denise Pipitone, Maria Angioni è accusata di false dichiarazioni. L’ex pm ha voluto subito chiarire il suo punto di vista e spiegare cosa sta accadendo attraverso un’intervista con l’Adnkronos.

Era stata convocata dalla Procura di Marsala come testimone dei tanti depistaggi e delle lacune nelle indagini della bimba scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004. Sembrerebbe ora che i suoi ex colleghi non abbiano trovato riscontri nelle sue dichiarazioni e abbiano lanciato accuse contro la donna.

Non sono sorpresa, ma seccata. Quando ho parlato ho dato fastidio a qualcuno. Me lo aspettavo perfettamente. Quando la gente si chiedeva perché io non avessi parlato nei 17 anni prima. Perché è chiaro che una volta che ho parlato qualcuno si è infastidito e che ci sarebbe stata una reazione.

Non so se questo ha portato all’avviso di garanzia. Ma so che dopo avere reso sommarie informazioni, lo scorso 3 maggio mi aspettavo di essere indagata.

Maria Angioni ha poi spiegato che da quel momento è arrivata la decisione di presentare il primo esposto contro i suoi ex colleghi pm.

Io ho reso dichiarazioni tecniche, solo oggi mi hanno dato copia degli atti, e la procura mi ha dato copia parziale degli atti. Mi hanno invitato nelle trasmissioni solo dopo che ero andata in Procura, non ha influito per niente. Sono stata sentita per le sommarie informazioni il 3 maggio e io sono andata in tv solo dopo. I pm facciano quello che vogliono. Il potere è loro.

Maria Angioni ha deciso di mettere la sua faccia davanti ad un intero paese e di raccontare tutte le difficoltà che ha affrontato durante le indagini sulla sparizione di Denise Pipitone. I suoi colleghi oggi affermano di non aver trovato riscontri nelle sue parole e l’accusano di false dichiarazioni. Si dovranno attendere nuovi aggiornamenti per capire ciò che sta accadendo e soprattutto, cosa accadrà nelle prossime settimane.