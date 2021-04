Denise Pipitone, prelevato il Dna della ragazza russa: le parole dell’inviato di Chi l’ha Visto da Mosca

Ieri sera è andata in onda la puntata di Chi l’ha visto, attesa dai telespettatori, dopo la notizia di Denise Pipitone e della ragazza russa che cerca la sua mamma. Federica Sciarelli ha mandato in onda il video di Olesya Rostova, mentre racconta tutta la sua storia nel programma del suo paese. In seguito, si è collegata con un inviato della trasmissione a Mosca.

La ragazza russa è stata rapita da una rom quando era una bambina ed ha vissuto in un campo, costretta a fare l’elemosina, finché le autorità non hanno fermato quella che credeva la sua mamma. Gli agenti hanno scoperto che quella bambina non aveva legami di sangue con la rom e non aveva nessun documento. Così hanno deciso di portarla in un orfanotrofio.

Oggi quella stessa bambina è cresciuta ed ha la stessa età che avrebbe la piccola Denise. Piera Maggio ha ringraziato, attraverso un audio in diretta, tutte le persone che la stanno sostenendo. Ma ha precisato che questa volta procederanno con cautela, viste le troppe delusioni degli anni passati.

Denise Pipitone e il racconto dell’inviato a Mosca

L’inviato a Mosca ha spiegato alla conduttrice, che è già stato prelevato il Dna ad Olesya. Ma i colleghi del programma russo non hanno ancora contattato la redazione di Chi l’ha visto.

Dopo la puntata, sono arrivate tantissime segnalazioni da donne russe che si sono fatte avanti per scoprire di più sulla giovane, poiché anche loro sono in cerca di una figlia scomparsa. Olesya si trova, al momento, in un villaggio russo. Non è ancora noto quando tornerà.

Quindi ciò che sappiamo, è che il test del Dna darà presto un risultato e rivelerà se la ragazza russa è o non è la piccola Denise Pipitone.

Data la notizia sul DNA ci muoveremo velocemente, questa storia va chiarita con il DNA non con le sensazioni. Adesso sarà maggiore la nostra pressione al primo canale russo per poter ottenere questo risultato.

Queste le parole dell’avvocato Giacomo Frazzitta.

Federica Sciarelli ha mostrato, ancora una volta, l‘incredibile somiglianza tra le foto di Olesya e quelle di mamma Piera da giovane.