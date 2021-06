La rabbia è molta e le domande ancora troppe, dopo le ultime rivelazioni su Denise Pipitone. Proprio per questo, Milo Infante, noto giornalista e conduttore di Ore 14, da sempre accanto a Piera Maggio e Piero Pulizzi, ha rivelato con un altro post, quello che hanno scoperto con i loro riscontri.

L’ex pm Angioni ha parlato di una pista, che riguarda una ragazza con una figlia, che lei crede essere Denise Pipitone. Milo Infante ha però rivelato che nulla porta alla bimba scomparsa il 1 settembre del 2004.

Il conduttore, attraverso un post sul suo profilo social, ha dichiarato:

Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

Un altro buco nell’acqua che ha dato esito negativo e che ora attende anche gli accertamenti della Procura. Maria Angioni aveva la personale certezza che fosse la figlia di Piera Maggio ed ha dichiarato di aver inviato foto e documenti alla Procura.

Giacomo Frazzita e Piera Maggio hanno chiesto la massima cautela e hanno sottolineato l’importanza di non divulgare in tv elementi che non sono ancora stati verificati, per non arrecare danno alle indagini e non portare altro dolore ad una famiglia che ha già sofferto per 17 anni.

Denise Pipitone: le parole di Piera Maggio

La stessa madre della piccola Denise, sul sul suo profilo social ha scritto:

La nostra parola d’ordine è CAUTELA e BUON SENSO. Non ci abbiamo ancora fatto l’abitutine sul nostro dolore, chissà perché… Grazie.

