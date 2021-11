Denise Pipitone: spuntano nuove intercettazioni su quattro uomini

Mancano pochi giorni all’udienza preliminare sul caso della piccola Denise Pipitone e continuano ad emergere nuovi dettagli e nuovi punti interrogativi.

Durante l’ultima puntata del programma televisivo Chi l’ha visto, sono spuntate nuove intercettazioni che riguardano Anna Corona. Intercettazioni che fanno riferimento a quattro uomini: un vecchio definito “innominabile”, un certo Luigi, un certo Giuseppe e poi un certo Asparino.

L’ex moglie di Piero Pulizzi e mamma di Jessica Pulizzi, è stata intercettata in diverse occasioni, lo scorso maggio del 2021.

In una prima chiamata, Anna Corona è al telefono con sua madre, Antonietta Lo Cicero. Quest’ultima le domanda “Il vecchio cosa ti ha detto”, ma la donna la zittisce subito: “Lui non esiste non deve esistere. Innominabile deve essere, lo devono lasciare in pace”.

In una seconda conversazione, viene nominato un certo Luigi. Antonietta Lo Cicero, parlando con la figlia, dice: “A volte penso che Luigi se l’è portata”. A chi si riferisce? Luigi è coinvolto nella sparizione della piccola Denise Pipitone?

La terza intercettazione è tra Anna Corona e la figlia più piccola, Alice Pulizzi. Le due parlano di un certo Giuseppe: “Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe”. Cosa hanno fatto lei e Giuseppe?

Infine, c’è il famoso Asparino e le due parlano del fatto di tenerlo dalla loro parte. “Teniamolo verso di noi”. Chi è Asparino? Gli inquirenti hanno pensato all’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, Gaspare Ghaleb, visto che diversi suoi amici lo chiamavano proprio Asparino. Ma il ragazzo, ascoltato in Procura, ha smentito e si è detto certo di non essere lui l’Asparino della conversazione.

La Procura di Marsala ha chiesto l’archiviazione del caso, ma la famiglia della piccola Denise Pipitone, assistita dai propri legali, si è opposta. E tra i tanti motivi presentati al Gip, ci sono anche queste intercettazioni, che meritano dei chiarimenti.