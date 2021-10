Proprio in occasione del 21esimo compleanno di Denise Pipitone, il programma televisivo Storie Italiane ha diffuso nuove ed inedite intercettazioni sul caso della bimba scomparsa.

Intercettazioni che riguardano Anna Corona e sulle quali, secondo diverse fonti, l’avvocato Giacomo Frazzitta avrebbe chiesto ricorso. L’ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone e marito di Piera Maggio, stava parlando al telefono con la madre, riferendosi a due persone.

Quello che io cerco è la verità. Quando ti dico non lo nominare non lo devi nominare, innominabile deve essere, non devono andare da lui.