Una bellissima iniziativa per non dimenticare la piccola Denise Pipitone nel 17° anniversario della sua scomparsa: un lumino o una candela

Oggi, 1 settembre 2021, è il 17° anniversario dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, la bimba rapita a Mazara del Vallo nel 2004. Don Davide Chirco, il responsabile del seminario vescovile della Diocesi e del servizio di pastorale vocazionale, ha lanciato una bellissima iniziativa rivolta a tutti i mazaresi e anche all’intera Italia.

Credit: Piera Maggio – Facebook

Ha chiesto che tutti accendano un lumino in memoria di Denise, per continuare a mantenere vivo il suo ricordo e continuare a chiedere verità e giustizia. Un segno di lotta contro coloro che sanno e continuano a non parlare. Un segno di supporto per la sua mamma Piera Maggio, che da 17 anni continua a cercare la sua bambina, oggi un’adolescente. Una madre che continua a cercarla viva e che non si fermerà finché ne avrà le forze.

Un lumino per Denise Pipitone

Invito tutti, mazaresi e non, a deporre sul davanzale della propria finestra un lumino o una candela, fare una foto e postarla sui social con l’hashtag #17annisenzaDenise per chi è credente può unire a questo gesto anche una speciale intenzione di preghiera per Denise e la sua famiglia. È un semplice segnale che vuole essere da monito a tutti coloro che sanno e non parlano per paura, ma vuole anche essere un momento di forte unità e di particolare vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi, segnati da un dolore che dura ormai da troppo tempo.

Credit: Piera Maggio – Facebook

Sono già apparse diverse foto sui social, pubblicate da coloro che hanno acceso un lumino o una candela in memoria della piccola Denise. Con gli anni è diventata la figlia dell’intera Italia. Pochi mesi fa, la Procura ha riaperto le indagini, dopo che Maria Angioni ha parlato di bugie e depistaggi e adesso tutti sperano che possa venir fuori la verità.

Pochi giorni fa, Piera Maggio ha subito un grave lutto, è morto il suo papà.