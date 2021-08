Le parole della mamma di Denise Pipitone per l'amato padre scomparso: "Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori"

Con un messaggio scritto sulla sua pagina Facebook Piera Maggio ha annunciato il lutto che l’ha colpita: la morte del suo amato padre. Dopo la notizia, molti sono stati coloro che hanno espresso tutta la loro vicinanza alla mamma della piccola Denise Pipitone.

In queste ore un lutto si è abbattuto su Piera Maggio. La donna, infatti, ha annunciato su Facebook la scomparsa del suo amato padre, nonché nonno della piccola Denise Pipitone. Ricordiamo che la piccola Denise è scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004 e mai più ritrovata.

Lutto per Piera Maggio: scomparso il nonno della piccola Denise

Queste sono state le parole con cui la mamma della piccola Denise ha voluto salutare per l’ultima volta il suo amato papà:

Non c’è età che tenga per l’amore dei figli per i genitori. Ciao papà.

La notizia della scomparsa del padre di Piera Maggio ha rattristato tutti coloro che seguono la donna sui social.

Molti sono stati coloro che si sono uniti al dolore provato da Piera in queste ore, esprimendo tutta la loro vicinanza per la scomparsa dell’amato padre. Tra le tante parole scritte per Piera Maggio, possiamo leggere:

Sentite condoglianze Piera…avrei voluto tanto che vedesse il ritrovamento della sua piccola Denise.

Oppure:

Sentite condoglianze a tutta la famiglia….persona meravigliosa, faceva il mercato al mio paese e da sempre i miei nonni erano clienti fissi. Ho avuto il piacere di conoscerlo da quando ero ancora bambina.

E ancora:

Mi stringo al tuo dolore e a quello di tutta la vostra famiglia. Mi auguro che da lassù possa aiutare nel miracolo che tutti noi aspettiamo.

Sono stati moltissimi i messaggi scritti per Piera Maggio a causa del lutto che la donna sta attraversando. Ci stringiamo tutti al dolore della mamma della piccola Denise per la scomparsa dell’amato padre.