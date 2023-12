Un lutto molto grave ha sconvolto il mondo della musica rock britannica. Denny Laine, chitarrista, bassista e cantautore di Birmingham, si è spento a 76 anni per l’aggravarsi di una brutta malattia che aveva colpito i suoi polmoni.

Nato a Birmingham il 29 ottobre del 1944, Denny Laine è diventato famoso, dopo alcuni anni in sordina, dalla metà degli anni sessanta, quando ha fondato la band The Moody Blues.

Nel 1970 ha inciso due album con i Ginger Baker’s Air Force e, l’anno successivo, insieme a Linda e Paul McCartney, ha fondato i Wings, una delle band rock e blues britanniche di maggiore successo della storia.

Molto importante anche la sua carriera da solista, portata avanti parallelamente a quella nei vari gruppi.

Brian Frederick Hines, questo il nome all’anagrafe del musicista, si è spento per sempre lo scorso 5 dicembre, per l’aggravarsi di una brutta patologia polmonare con cui lottava da qualche tempo.

Ad annunciare il decesso del musicista, attraverso la pubblicazione di un lungo e toccante post sui social, è stata sua moglie Elizabeth Hines. Ecco le sue parole:

Denny era così grato a tutti voi per l’affetto, il sostegno e le tante belle parole in questi ultimi mesi di crisi di salute. Lo hanno fatto piangere. Ringrazio anch’io tutti voi. È stato per me assoluto onore e privilegio non solo essere sua moglie, ma prendermi cura di lui durante la sua malattia e vulnerabilità.

Il mio mondo non sarà più lo stesso. Denny era una persona meravigliosa, così amorevole e dolce con me. Ha reso le mie giornate colorate, divertenti e piene di vita, proprio come lui. Grazie tesoro per avermi voluto bene, per tutte le risate, l’amicizia, il divertimento e per avermi chiesto di essere tua moglie. Ti amerò per sempre ❤️ Per favore, date agli amici e alla famiglia di Denny il tempo e la privacy necessari mentre piangiamo la nostra perdita. 💔