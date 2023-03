Sono ancora increduli e sconvolti gli abitanti di Somma Vesuviana, per il triste epilogo delle ricerche di Diana Biondi. La 27enne è uscita dalla sua abitazione lo scorso 27 febbraio e non ha fatto più ritorno. Il padre e tutta la sua famiglia erano molto preoccupato per lei.

Al momento le forze dell’ordine stanno portando avanti tutte le indagini del caso, anche se l’ipotesi del gesto estremo sembra essere quella più accreditata.

Diana studiava Lettere all’Università Federico II, era fuori corso e ai genitori aveva detto che avrebbe dovuto discutere la tesi martedì 28 febbraio. Tuttavia, dalle indagini degli inquirenti, è emerso che in realtà non era in regola con gli esami.

Le mancava ancora quello di Latino, ma la ragazza forse per non dare un dispiacere alla famiglia, ha preferito non dirlo. Così, nella mattina di lunedì è uscita di casa. Ai genitori ha detto che si stava recando all’università.

Sarebbe dovuta rientrare per ora di pranzo, ma quando il padre l’ha chiamata, lei gli ha detto che sarebbe tornata con il treno delle 16. Con il passare delle ore, il papà le ha fatto una nuova chiamata. Erano le 17.55.

È proprio in quella occasione, che Diana gli scrive un altro messaggio, in cui dice: “Non posso parlare!” I genitori si allarmano e iniziano a chiamarla di continuo, ma da quel momento il suo telefono risulta essere sempre spento.

Il ritrovamento del corpo di Diana Biondi

La sera stessa i familiari si sono recati nella caserma, per sporgere una denuncia. Per 3 giorni hanno chiesto aiuto con diversi appelli sui social e gli agenti hanno portato avanti tutte le ricerche del caso.

Tuttavia, il triste epilogo è arrivato solo nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 marzo. Alcune persone che stavano giocando a bocce, hanno visto il suo corpo ormai senza vita sotto un dirupo. Indosso aveva gli stessi vestiti che indossava quando è uscita di casa.

Le forze dell’ordine sono arrivate subito sul posto. L’ipotesi più accreditata è proprio quella di un gesto estremo. Diana ha lasciato la sua borsa nera sul ponte e forse, ha deciso di farla finita, per non dare una delusione alla sua famiglia. Non è ancora chiaro se abbia lasciato un biglietto in cui ha spiegato le motivazioni dietro il suo gesto così estremo.