Dopo la straziante notizia della ragazza di soli 19 anni, che si è tolta la vita nel bagno dell’università Iulm di Milano, anche il frontman del gruppo Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi, ha voluto commentare la notizia. Ha pubblicato un post sui social, raccontando la sua esperienza.

La vicenda sta facendo molto discutere, soprattutto perché nella sua borsa hanno trovato un biglietto con il quale ha chiesto scusa alla sua famiglia per i suoi fallimenti. Lodo Guenzi nel suo post ha scritto:

Non riesco a non pensare a quella ragazza di 19 anni che si è tolta la vita nel bagno dell’università, lasciando scritto: ‘Nella vita ho fallito tutto’. E no a 19 anni non hai fallito niente. Lo pensavo anche io a 19 anni.

Facevo 600 km a settimana per andare a farmi dire che non ce l’avrei fatta, mentre la mia prima ragazza era deceduta senza un perché e la seconda mi lasciava per la distanza. L’unico momento in cui ho pensato di mollare tutto, ma ancora più forte di voler sparire.

A guardarlo adesso è stato un attimo, mi vergogno quasi a dirlo. Ma in quel momento sembrava l’unica via d’uscita logica, l’unica strada. Io vorrei dire a una ragazza che non sei tu, che io quel pensiero lo capisco, davvero. Ma che se resisti in quel momento, può essere che per te sia stato un attimo. E forza, davvero.

Ragazza di 19 anni si toglie la vita: i fatti

I fatti sono avvenuti nella mattinata di mercoledì 1 febbraio, all’università Iulm, al padiglione 5, a Milano. Il custode è andato ad aprire lo stabile intorno alle 6.45 del mattino.

Quando è andato nei bagni per controllare, ha trovato il corpo della giovane. I sanitari intervenuti per lei non hanno potuto far nulla, se non constatare il suo decesso. Aveva una sciarpa intorno al collo, che era appesa alla porta.

Sul posto sono arrivate d’urgenza anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Per scoprire le generalità della giovane, ci sono volute diverse ore, poiché nella borsa non c’erano i suoi documenti. Inoltre, la studentessa di origini sudamericane, aveva lasciato un biglietto alla famiglia con scritte le sue scuse per aver fallito e la sua intenzione di farla finita.