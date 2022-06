Il mondo del calcio francese e mondiale si è stretto attorno al dolore di Didier Deschamps. L’ex calciatore francese della Juventus e attuale Commissario Tecnico della Francia ha appreso, mentre era in ritiro, della morte del padre Pierre. A darne l’annuncio ci ha pensato la stessa Federazione calcistica transalpina, tramite una nota sui propri canali social.

Un lutto tremendo per Deschamps, volto noto del calcio mondiale, che ha trascorso tanti anni anche in Italia, quando vestiva la casacca bianconera della Juventus.

Qualche giorno fa era arrivato, insieme ai suoi calciatori, al ritiro della Nazionale francese organizzato a Clairefontaine, per preparare le 4 sfide di Nations League che vedranno la Francia sfidare, nel giro di 10 giorni, due volte la Croazia, la Danimarca e l’Austria.

Poi è arrivata una chiamata che non avrebbe mai voluto ricevere, che lo avvisava della morte dell’amato padre Pierre.

Immediatamente il Commissario Tecnico ha lasciato il ritiro per raggiungere la sua famiglia in questo momento di grande dolore.

Ad annunciare la morte del padre del CT, ci ha pensato la Federazione calcistica francese, tramite un comunicato stampa pubblicato sui social.

È con grande tristezza che ho appreso questa mattina della scomparsa del padre di Didier. Didier è andato a raggiungere i suoi cari e gli assicuro tutta la mia vicinanza e il mio sostegno in questo momento di dolore.

Queste le parole di Noël Le Graët, presidente della federazione.

Sempre la Federazione ha poi spiegato che a prendere temporaneamente il posto di Didier Deschamps sulla panchina della Francia e a guidare gli allenamenti, sarà il suo vice Guy Stéphan. In conclusione:

In questo momento estremamente doloroso per il nostro allenatore, contiamo su di voi per rispettare il suo dolore e la sua vita privata