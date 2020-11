Diego Armando Maradona è morto povero? Il suo patrimonio non è proprio da poco. Ecco a chi andrà la sua eredità e in cosa consiste

Diego Armando Maradona se ne è andato il 25 novembre. Il suo cuore si è fermato a seguito di un attacco cardio-respiratorio. Al momento, la famiglia, dovrà quantificare il patrimonio del Pibe de Oro e spartirsi l’eredità. In molti sostengono che il calciatore sia morto in povertà. Ma è così?

Alcune persone vicine all’ex calciatore sostengono che alla fine dei suoi giorni Diego Armando Maradona ha “pagato” il suo essere troppo gentile con il prossimo.

Diego ha pagato il fatto di avere le mani bucate. Quando gli hanno chiesto qualcosa lui ha sempre dato, perché è stato molto generoso, e altri si sono presi tutto senza chiedere, da chi lo circondava con il fine di aggirarlo e svuotargli le tasche.

Ma, aldilà dei conti correnti, qual è il patrimonio di Maradona? In Argentina, dicono che i suoi beni corrisponderebbero a circa 100 mila dollari. Ma ecco quali sono le proprietà del Pibe de Oro riportati anche da fanpage.it

Auto : sembra che Maradona possedeva 6 macchine, 4 in Argentina mentre altre due a Dubai. Auto di lusso, si tratterebbe di una Rolls Royce Ghost (300.000 euro) e una BMW i8 del valore di 145.000 euro.

: sembra che Maradona possedeva 6 macchine, 4 in Argentina mentre altre due a Dubai. Auto di lusso, si tratterebbe di una Rolls Royce Ghost (300.000 euro) e una BMW i8 del valore di 145.000 euro. Appartamenti : in Argentina la residenza di Seguorola e Habana erano le sue. Nello stesso quartiere aveva una villa (Villa Devoto). La casa dell’ex moglie Rocio Oliva è la sua, altre proprietà sono a Puerto Madero, Campo de Roca, El Tigre e Nordelta.

: in Argentina la residenza di Seguorola e Habana erano le sue. Nello stesso quartiere aveva una villa (Villa Devoto). La casa dell’ex moglie Rocio Oliva è la sua, altre proprietà sono a Puerto Madero, Campo de Roca, El Tigre e Nordelta. I beni : in Bielorussia il suo incontro con il presidente Dynamo Brest gli porta un anello di diamanti del valore di 300.000 euro. Inoltre si parla anche di un anfibio 4X4con un telaio in fibra di vetro.

: in Bielorussia il suo incontro con il presidente Dynamo Brest gli porta un anello di diamanti del valore di 300.000 euro. Inoltre si parla anche di un anfibio 4X4con un telaio in fibra di vetro. Inoltre, l’argentino ha anche fatto investimenti per la sua immagine. Ci sono contratti con video-game, brand di abbigliamento e hotel che portano il suo nome.

A chi va l’eredità di Diego Armando Maradona

Maradona ha senz’altro una famiglia numerosa. La spartizione dei beni richiederà sicuramente tempo in quanto ha cinque figli riconosciuti, a cui spetterebbe quindi due terzi del patrimonio. Ma bisognerà capire anche come spartire le cose tra le ex mogli, compagne e figli nati da reazioni non riconosciuti.