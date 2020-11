Nel dolore, purtroppo, bisogna fare i conti anche con episodi spiacevoli. È quello che è successo a Rocio Oliva, l’ultima moglie di Diego Armando Maradona. I due sono stati legati dal 2013 fino al 2018, ma alla donna non è stato permesso di dargli l’ultimo saluto.

Poco dopo la morte del Pibe de Oro, la famiglia ha organizzato una veglia funebre privata nel suo appartamento. Quando la donna argentina, calciatrice e opinionista tv si è presentata alla porta in lacrime, non stata fatta entrare.

Rocio Oliva ha spiegato “entrano tutti tranne”, questo per volontà dell’ex moglie di Dieguito, Claudia Villafane che è in accordo anche con le due figlie.

Dicono che Claudia non vuole che io entri e lei dice che non c’entra niente. Non ne ho idea, non ho nessuna relazione, non s…. nessuno, non so perché. Passano tutti tranne me. Mi fa male che non mi lasciano entrare, così fanno male anche a Diego. Sono l’ultima moglie di Diego, nessuno capisce, ero l’unica una donna che Diego voleva vedere. Tutto il male che fanno gli sarà restituito”.