L’inchiesta sul decesso di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre scorso, offre la prima svolta. La Procura di San Isidro ha stabilito per le perquisizioni dell’ufficio privato e dell’abitazione di Leopoldo Luque, colui che ha operato l’ex calciatore argentino alla testa, nella Clinica Olivos per la rimozione alla regione sinistra dell’ematoma subdorale.

Maradona: accelerata nelle indagini

La prima parte del dossier degli inquirenti si concentra soprattutto sul neurochirurgo. A fornire gli aggiornamenti, John Broyard della Procura di San Isidro, a capo delle investigazioni. Sotto le sue direttive Cosme Iribarren, Patricio Ferrari e Laura Capra.

Alla ricerca di prove

L’atto in questione segna un’accelerata nelle indagini avviate per chiarire i punti oscuri della vicenda che hanno destato sospetto. Le autorità sono alla ricerca di prove, per ricostruire nei dettagli le ultime ore di vita di Maradona. E soprattutto se si sono verificate eventuali negligenze mediche e nell’assistenza domiciliare. L’ipotesi prefigurata di reato, in attesa di riscontri, è omicidio colposo e abbandono di persona.

Il via alle perquisizioni è partito successivamente alle affermazioni rilasciate dalle figlie dell’ex Pibe de Oro (Jana, Dalma e Gianinna) che avrebbero fatto riferimento ai farmaci prescritti, negli ultimi mesi di cure condotte presso le cliniche Olivos a Buenos Aires e Ipensa a La Plata, da Luque insieme alla sua equipe. Gli inquirenti interrogheranno il medico nelle prossime ore.

Il litigio nella casa di San Andrés

La figura del Dott. Luque, da anni accanto al Dies, è finita in discussione successivamente ad alcune testimonianze raccolte. Su un episodio particolare sono in corso gli accertamenti dei magistrati: il litigio scoppiato nella casa di San Andrés, presso cui Maradona stava svolgendo la degenza domiciliare, il 19 novembre scorso.

Maradona: possibile il sequestro dei dispositivi mobile del Dott. Luque

In aggiunta alle stesse perquisizioni, è possibile che il procuratore generale disponga pure il sequestro dei dispositivi mobile detenuti dal medico per esaminare le comunicazioni e individuare elementi utili per la ricostruzione della vicenda.