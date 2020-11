Operazione necessaria per Diego Armando Maradona, il famoso calciatore argentino ha un coauglo al cervello: non è in condizioni gravi

Brutte notizie per Diego Armando Maradona. L’ex calciatore argentino dovrà essere operato al cervello a causa di un coagulo al cervello. Ieri sera, l’uomo è stato ricoverato in clinica d’urgenza.

In seguito ad alcuni accertamenti da parte dei sanitari è stato riscontrato un ematoma subdurale. Diego Armando Maradona è attualmente ricoverato in una clinica di La Plata.

L’operazione chirurgica si svolgerà tra qualche ora. A parlare con la stampa è il medico che si sta occupando della degenza dell’ex calciatore. Leopoldo Luque ha tranquillizzato tutti: “Lui è lucido e tranquillo, si tratta di un’operazione di routine”.

Inoltre, il medico ha specificato le cause del ricovero. Per il momento, anche l’operazione non sembra

Diego è arrivato in clinica con le sue gambe ed è in condizioni tali che, se volesse, potrebbe tornare a casa in maniera del tutto autonoma in qualsiasi momento. Vedremo quanto tempo dovrà restare in clinica, ma per fortuna la situazione non è grave.

Un periodo di forte stress per l’argentino che sembra essere destabilizzato anche da cause non inerenti alla salute.

Si sente molto debole anche per la dieta alla quale si è sottoposto. La realtà è che per Diego è stata una settimana particolare. Ha subito molte pressioni dal punto di vista emotivo e queste cose hanno influito sulla sua condizione generale.

Inoltre, a parlare ai microfoni di Radio Kiss Kiss è un amico stretto del calciatore. Stefano Ceci ha spiegato serenamente ai conduttori: