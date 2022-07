L’ennesimo malore ha stroncato la vita ad un altro uomo italiano. Il suo nome era Diego Dal Zotto, aveva 47 anni, era originario di Thiene, nell’alto vicentino, e si trovava in vacanza con alcuni amici in Croazia. Poco dopo la mezzanotte ha accusato un malore e poco dopo il suo cuore si è fermato per non riprendere più a battere.

Una tragedia assoluta e completamente inaspettata ha avuto come sfortunato protagonista un uomo di soli 47 anni.

Diego si trovava in vacanza con i suoi amici. Aveva deciso di trascorrere le ferie facendo quello che amava di più, andare in barca a vela.

Un malore improvviso gli ha fatto perdere i sensi e, nonostante il tempestivo interventi dei soccorritori allertati dai suoi compagni, per lui non c’è stato nulla da fare.

A raccontare tutto ciò che è successo in quella tragica sera, ci ha pensato Bonifacio, un amico di Diego che si trovava in barca insieme a lui e che ha rilasciato una commovente dichiarazione ai giornalisti del quotidiano L’eco Vicentino.

Martedì sera siamo andati a letto in barca intorno alle 22.30 e lui è rimasto fuori un po’ di più, voleva guardare le stelle.

La tragica morte di Diego Dal Zotto

L’amico di Diego Dal Zotto ha raccontato che poco dopo è arrivata Valeria, un’amica che era a bordo con loro, avvisando lui e gli altri membri dell’equipaggio che Diego non stava bene.

Tutti a quel punto sono usciti fuori coperta ed hanno lanciato l’allarme ai soccorritori, che in pochissimo tempo hanno raggiunto l’imbarcazione.

I medici hanno attuato tutte le manovre e tentato di rianimare l’uomo per quasi un’ora, ma ogni tentativo alla fine è risultato vano. Il cuore di Diego non ha mai ripreso a battere.

Molto drammatico anche il momento e le modalità in cui è stata avvisata la famiglia di Diego.