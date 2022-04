Come succede spesso in ogni week end di festività, purtroppo, anche in quello della Festa della Liberazione appena concluso, ci sono state delle vittime sulle strade italiane. Una delle più scioccanti è quella di Diego Inversi. L’uomo, friulano di soli 33 anni, ha perso la vita sull’autostrada A4 in direzione Venezia.

L’incidente si è verificato nelle prime ore del mattino di ieri, lunedì 25 aprile, ed è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento.

Stando a quanto riportato, pare che il giovane alla guida non si sia accorto della frenata del camion davanti a lui, tamponandolo a velocità piuttosto sostenuta.

Immediato l’intervento dei soccorritori medici e dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno lavorato per circa un’ora per estrarre il corpo di Diego, mentre i primi non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Quando i pompieri lo hanno tirato fuori dalle lamiere del mezzo pesante, lui era già morto sul colpo.

Diego Inversi era un’ex promessa della pallavolo

La notizia della morte, tragica ed improvvisa di Diego Inversi, si è diffusa in pochissimo tempo a Spilimbergo, il piccolo comune in provincia di Pordenone in cui il ragazzo viveva da sempre.

Come riportano i media locali, il 33enne era molto noto nella sua zona. Possedeva un’attività, un negozio di lavasecco ereditato dalla madre poco tempo fa ed era un’ex promessa della pallavolo.

Nell’arco della sua carriera aveva giocato in diverse squadre, tutte della provincia di Pordenone. La stagione più importante era stata quella del 2013/2014, quando insieme ai suoi compagni del Travesio riuscì a vincere il campionato ed ottenere la promozione in Serie C.

Dall’inizio di questa stagione, invece, militava nella squadra del Favria di San Vito del Tagliamento, team iscritto al campionato di prima divisione provinciale.

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social network nelle scorse ore. In tantissimi hanno voluto dimostrare vicinanza e affetto alla sua famiglia, naturalmente devastata da questa tragedia immane.