Diego Maradona, il Pibe de Oro, è volato in cielo, dopo una vita scandita da prodezze in campo ed eccessi fuori. Il popolo argentino e quello napoletano non si sono probabilmente mai sentiti così vicini come in queste ore. Tutti stretti attorno all’indimenticato campione della Nazionale Albiceleste e del club campano, capace di condurre i suoi compagni di squadra a trionfi memorabili.

Diego Maradona morte: fatale un edema polmonare acuto

Fatale si è rivelato per Diego Armando Maradona un edema polmonare acuto, causato da una grave insufficienza cardiaca, a pochi giorni dall’operazione alla testa. Il legale di quello che per tanti è stato il più grande calciatore di ogni tempo, Matias Morla, ha pubblicato una nota ufficiale davvero dura nei toni. Secondo la versione dell’avvocato il suo assistito è rimasto per ben 12 ore senza soccorsi, definendo tale comportamento come “un’idiozia criminale”.

Insinuazioni sulle ore prima del decesso

Le immagini delle moltissime ambulanze giunte all’abitazione di Diego Armando Maradona hanno fatto il giro del mondo. Qualcosa però sarebbe andato storto nelle ore prima del decesso. A dichiararlo è l’Avv. Matias Morla, tramite un comunicato ufficiale divulgato pure sulle sue pagine social. Il messaggio è una vera e propria denuncia.

È un giorno di profonda tristezza, dolore e riflessione. Nel cuore – aggiunge Morla – sente la dipartita dell’amico, onorato con sostegno e lealtà fino alla fine. L’ha salutato di persona, la veglia dovrebbe costituire un momento familiare e intimo.

L’ambulanza avrebbe impiegato oltre mezz’ora

In merito al rapporto della Procura di San Isidro, il legale ritiene inspiegabile che per 12 ore il suo amico non abbia ricevuto attenzioni o controlli da parte del personale sanitario. L’ambulanza avrebbe impiegato oltre mezz’ora per arrivare.

L’avvocato di Diego Maradona richiederà un’indagine approfondita

L’avvocato Morla è pronto all’ennesima battaglia. Richiederà che le conseguenze siano oggetto di una indagine approfondita. Come gli disse Diego, è il suo soldato e ha la missione di agire senza pietà.