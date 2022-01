Un destino tanto tragico quanto crudele, quello toccato ad un giovanissimo di soli 22 anni originario di Monticello Brianza, nella provincia di Monza e Brianza. Diego Scaccabarozzi, questo era il suo nome, è morto nei giorni scorsi dopo aver trascorso più di tre anni in coma farmacologico. Era rimasto vittima di un terribile incidente stradale alla fine del 2018 e fino all’ultimo ha lottato per sopravvivere. Ma alla fine, purtroppo, le speranze si sono spente per sempre.

Lacrime, dolore e profonda commozione per il lutto che colpisce non solo una famiglia, ma un’intera comunità.

Era il 7 luglio del 2018 e Diego aveva solo 19 anni. Si trovava in auto insieme ad altri tre amici e percorrevano una strada a Sirtori, nel Lecchese, quando un’altra vettura li ha travolti in pieno riducendo la macchina in un ammasso di lamiere.

Tempestivo l’intervento dei soccorritori, che avevano trasportato tutti e quattro i ragazzi in ospedale in codice rosso. Tra tutti, Diego è stato quello che aveva riportato le conseguenze peggiori. Nell’impatto aveva perso conoscenza e i dottori lo avevano operato d’urgenza per tentare in tutti i modi di salvargli la vita.

L’operazione, riuscita, non ha comunque evitato che il ragazzo finisse in uno stato di coma.

Stato di coma da quale Diego Scaccabarossi non si è più svegliato.

Cordoglio per la morte di Diego Scaccabarozzi

Le speranze di tutti quelli che volevano bene al ragazzo, che ora aveva 22 anni, si sono spente per sempre insieme a lui nei giorni scorsi.

Il suo cuore ha smesso di battere per sempre e la tristezza ha devastato l’anima di chiunque fosse a conoscenza della sua situazione.

“Milleduecentonovantuno giorni di prigionia e di dolore durante la quale la morte ha beffato le nostre speranze“. Li ha definiti così il parroco di Monticello, don Marco Crippa, che ieri ha celebrato i funerali del ragazzo.

Su Facebook, sotto alla foto di Diego, una maestra che gli aveva insegnato quando era piccolo ha scritto un messaggio che ha commosso davvero tutti. Ecco le sue parole: