Un dramma vero e proprio quello che si sono ritrovati a vivere Diego Ulissi, campione italiano del ciclismo, e la sua consorte Arianna. A pochi giorni dall’annuncio dell’imminente arrivo in casa del terzo figlio, hanno dovuto invece dire a tutti coloro che li seguono che il bebè non ce l’ha fatta.

Quest anno il Natale ci ha regalato qualcosa di stupendo, siamo felicissimi e non vediamo l ora d averlo/a tra le nostre braccia!! Auguriamo a tutti voi buone feste in compagnia delle persone che amate!!

Con queste parole e con un bellissimo ritratto di famiglia postato sui social, la settimana scorsa Diego Ulissi e sua moglie Arianna annunciavano a tutti i loro followers che ben presto avrebbero accolto un altro bimbo in casa. Una notizia che ha certamente allietato le loro feste natalizie.

Due giorni fa il campione del ciclismo e la sua consorte pubblicavano invece un video, registrato nella loro casa e nel quale mostravano il momento in cui scoprivano che si sarebbe trattato di un’altra femminuccia.

Diego aveva poi scherzato sul fatto che si sarebbe trattato ancora una volta di una femminuccia, quando invece lui sperava finalmente in un maschietto.

La gioia immensa del vincitore di 8 tappe del Giro d’Italia, compagno di squadra alla UAE del campionissimo Tadej Pogacar, è però durata pochissimo, trasformandosi peraltro presto in tragedia.

La gravidanza di sua moglie, infatti, si è purtroppo già interrotta. Queste le parole della coppia nel drammatico annuncio pubblicato sui social da Arianna:

Purtroppo, dopo la grande gioia, oggi pomeriggio (ieri ndr) a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano. La nostra bambina è volata in cielo. Domani (oggi ndr) mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto.