Una notizia terribile si è diffusa questa mattina ed ha sconvolto il mondo del ciclismo e dello sport in generale. Jacopo Venzo, ciclista di soli 17 anni del team Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, ha perso la vita nella giornata di ieri, dopo una bruttissima caduta in cui è rimasto coinvolto nella prima tappa della Junioren Rundfahrt, una gara che si stava correndo in terra austriaca e riservata agli atleti juniores.

Il mondo del ciclismo negli ultimi mesi e nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con notizie terribili, quelle della scomparsa prematura di diversi campioni.

Lo scorso 30 novembre era toccato a Davide Rebellin, ex campione italiano, che si è spento dopo essere stato schiacciato da un camion durante una sessione di allenamento.

A giugno un altro incidente era costato la vita a Gino Mader, atleta professionista svizzero della squadra Bahrain Victorious, che mentre percorreva una discesa nella quinta tappa dei Giro di Svizzera, è caduto rovinosamente in un burrone. Soccorso dai medici, si è spento poche ore dopo in ospedale.

Ieri lo stesso destino è toccato ad un altro ciclista, questa volta ancora più giovane, Jacopo Venzo di soli 17 anni.

Il ragazzo, in forza al team Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, era impegnato nella seconda semi tappa della prima giornata della Junioren Rundfahrt, una gara riservata agli atleti juniores che si doveva svolgere questi giorni in terra austriaca.

Il commosso addio a Jacopo Venzo

Stava percorrendo un tratto in discesa, quando improvvisamente ha perso il controllo della bici ed è caduto rovinosamente.

Il decesso è stato accertato nel pomeriggio di ieri, ma la notizia si è diffusa solo oggi. A dare il triste annuncio ci ha pensato la stessa squadra di Jacopo, che sui social ha scritto: