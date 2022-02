La star del web Luca Pisciotto è morto a 22 anni, per difendere la mamma: è stato aggredito dall'ex compagno della donna

Un episodio terribile è avvenuto in Belgio nei giorni scorsi. Purtroppo un ragazzo di appena 22 anni, chiamato Luca Pisciotto è morto accoltellato, dall’ex compagno della madre. Si è mezzo in mezzo per difendere la donna, che è riuscita a salvarsi.

Una vicenda terribile che si è diffusa molto velocemente in tutto il mondo. Il giovane era molto conosciuto sui social, proprio per la sua passione per il ballo e la musica.

Luca era originario di Agrigento, ma viveva con la mamma Maddalena Sorce a Liegi, in Belgio. Si erano trasferiti molto tempo fa.

La sera scorsa Pietro Randazzo l’ex compagno della donna, era andato nella casa per cercare di chiarire con la sua ex fidanzata. Però nel giro di pochi istanti, la situazione è presto degenerata.

L’uomo ha provato ad aggredire la donna, voleva strangolarla e il figlio, per cercare di difenderla, si è messo in mezzo. Maddalena Sorce è riuscita a fuggire e a rifugiarsi a casa di alcuni vicini.

Luca però è stato aggredito dal ragazzo, che aveva già altri precedenti ed è stato colpito alla gola da un’arma da taglio. L’aggressore è scappato via dopo aver visto il giovane a terra, praticamente in fin di vita.

La tragica morte di Luca Pisciotto

All’arrivo dei medici, Luca era in condizioni disperate. Con la speranza di poterlo salvare, hanno deciso di trasportarlo in ospedale, ma proprio durante il tragitto ha perso la vita in ambulanza.

Pietro Randazzo in un primo momento ha provato a fuggire, ma alla fine quando ha capito che gli agenti lo stavano cercando, ha deciso di costituirsi. Dalle indagini delle forze dell’ordine, è emerso che l’uomo aveva anche altri precedenti penali sempre per aggressione.

Luca Pisciotto amava la musica e la danza. Infatti con il suo profilo su TikTok, che si chiamava Luca Itvai, era diventato molto famoso. Aveva più di 1,5 milioni di follower.

Con la speranza di salvare la vita della mamma, ha perso la sua.