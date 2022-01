I soccorritori non hanno potuto far niente per lei

Tragedia a Palosco, Comune in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 20 anni è morto in casa all’improvviso. Stava parlando con i genitori Mirko Volpi, quando all’improvviso il giovane ha avvertito un malore. La madre e il padre non hanno fatto in tempo nemmeno a chiamare i soccorsi, perché il loro amatissimo figlio è morto quasi subito. Si indaga ora sulle cause della morte del ragazzo di appena 20 anni.

Domenica 16 gennaio 2022, nel tardo pomeriggio, Mirko Volpi si trovava a casa con i suoi genitori. Stava parlando con loro, come riportato dalla testate locali. C’era anche il fratello. All’improvviso il giovane è stato colpito da un malore, probabilmente di natura cardiaca.

Quando la famiglia lo ha visto accasciarsi all’improvviso, subito hanno chiamato il 118 per i primi soccorsi. I sanitari sono prontamente arrivati sul luogo e hanno tentato di tutto per poterlo rianimare. Ma purtroppo non hanno potuto far altro che dichiararne la morte poco dopo il loro arrivo.

Il ragazzo parlava con la famiglia quando all’improvviso ha perso i sensi. I genitori hanno chiamato il 118 regionale, intervenuto in poco tempo con un’ambulanza e un’automedica, arrivati in codice rosso, vista la gravità della situazione.

Per il giovane ragazzo, molto conosciuto nel paese in provincia di Bergamo, soprattutto per la sua passione per il calcio, non c’è stato nulla da fare. L’Asd Palosco, società calcistica dell’oratorio dove il giovane aveva allenato i pulcini, saluta un “ragazzo straordinario“.

Ragazzo di 20 anni morto in casa a Palosco: proclamato lutto cittadino

Il Comune di Palosco per la giornata di martedì 18 gennaio, quando saranno celebrati i funerali del ragazzo, alle 14.30 nella Parrocchia della città, ha indetto una giornata di lutto cittadino.

L’Amministrazione comunale ha invitato tutti i negozi e tutte le attività commerciali ad abbassare le serrande per poter ricordare il giovane venuto a mancare troppo presto e mostrare vicinanza alla famiglia.