È morto Dimitri, arrivato dall'Ucraina in gravi condizioni di salute, affetto da un tumore. Il suo papà gli è rimasto accanto fino all'ultimo

Dimitri, uno dei pazienti affetti da tumore arrivati dall’Ucraina, non ce l’ha fatta. Aveva soltanto 17 anni ed era stato ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, nel reparto di oncoematologia infantile.

Il suo papà è sempre rimasto al suo fianco, a tenergli la mano e a dargli tutta la forza di cui aveva bisogno.

Oggi, il giorno della festa del papà, l’uomo ha dovuto dire addio al suo bambino. Ma il suo immenso coraggio dovrebbe essere un esempio per il mondo intero.

Franca Fagioli, la dottoressa che dirige il reparto che ha accolto il piccolo Dimitri, ha spiegato:

Quando è arrivato era molto malato, quindi lo abbiamo subito portato in terapia intensiva e stabilizzato.

Dimitri è arrivato con altri 12 bambini, tutti bisognosi di cure e fuggiti dalla guerra contro la Russia. Il diciassettenne è apparso in gravissime condizioni sin dal suo arrivo e i medici hanno fatto tutto è possibile per garantirgli le cure di cui aveva bisogno e per salvargli la vita.

Purtroppo ha perso la sua battaglia e ieri l’ospedale non ha potuto far altro se non dichiarare il suo decesso.

Abbiamo fatto una TAC e una risonanza, ma la sua malattia era in stato avanzato. Era affetto da un tumore maxillo facciale che fuoriusciva dalla bocca.

Nonostante le sue gravi condizioni di salute, Dimitri ha dovuto lasciare la sua struttura ospedaliera perché possibile bersaglio del fuoco nemico e si è dovuto rifugiare in Italia. Il papà non l’ha mai lasciato da solo né durante il viaggio, né in quel letto d’ospedale.

Il suo supereroe, il suo amico, il suo papà. Dall’ospedale Regina Margherita hanno fatto sapere che Dimitri sarebbe morto anche se fosse rimasto nell’ospedale ucraino, perché le sue condizioni erano troppo gravi. Forse i medici avrebbero potuto fare qualcosa, se fosse arrivato almeno un anno prima.