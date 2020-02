Disposti i test antidroga su Aurora Grazini ed il racconto dei genitori sull’accaduto Gli inquirenti stanno indagando sul tragico decesso di Aurora Grazini, è stata fatta anche un'altra richiesta. Ecco di cosa si tratta...

Il tragico decesso di Aurora Grazini ha sconvolto tutta l’Italia, vista la giovane età, ma soprattutto perché è stata dimessa dall’ospedale, di Viterbo, solamente il giorno prima di spegnersi per sempre. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri e la Procura. Sono stati ascoltati anche i suoi amici e familiari.

Un evento davvero drammatico, che ha spezzato i cuori di tutti, visto ciò che è emerso nelle ultime ore. Il Procuratore Paolo Auriemma sta indagando su ciò che è accaduto per stabilire le cause che hanno portato al decesso della ragazza di soli sedici anni.

In base al racconto dei genitori, Aurora Grazini, negli ultimi giorni è stata molto male. E’ stata colpita da un’influenza molto grave e soprattutto ha perso molto peso in pochissimo tempo.

Pochi giorni fa, si è recata anche all’ospedale Belcolle di Viterbo, dove i medici l’hanno sottoposta ad una visita ed alcune analisi e subito dopo, l’hanno dimessa.

I genitori sono stati vicino alla loro bambina per tutta la notte e all’alba, lei gli ha chiesto una tisana. Quando la madre ed il padre sono tornati nella stanza, nella sua abitazione a Montefiascone, il suo cuore aveva cessato di battere per sempre.

Sul posto è stato chiesto l’intervento di un’ambulanza e dell’elisoccorso, ma nonostante i disperati tentativi dei medici, per la giovane non c’è stato nulla da fare. Infatti ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

Il procuratore Paolo Auriemma ha disposto l’autopsia sul corpo della giovane, che verrà eseguita nella giornata di martedì diciotto febbraio. In più ha chiesto anche che venga sottoposta ai test tossicologici.

I carabinieri hanno ascoltato tutte le testimonianze degli amici e soprattutto dei genitori, che sono distrutti per questa grande perdita. Per ora, restano aperte tutte le piste e per scoprire la causa del decesso, si dovranno aspettare i risultati dell’esame autoptico.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Potete leggere anche: Giovane mamma perde la vita davanti ai suoi figli