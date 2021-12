Donna diventa mamma a 50 anni. Da tempo insieme al marito, che invece di anni ne ha 61 anni, sognava questo momento. Ma non era mai arrivato. Almeno fino ad oggi quando la coppia ha potuto coronare il suo sogno più grande: diventare genitori. Non è stato facile, soprattutto perché molte persone li hanno spaventati proprio per la loro età.

Susie e Tony Troxler hanno sempre voluto essere genitori. Dopo 13 anni di matrimonio però la cicogna non era ancora arrivata. Ma quando lei aveva 50 anni e lui 61 grazie a una domanda che un medico ha posto alla donna durante un controllo annuale ha cambiato le cose.

Susie aveva incontrato la dottoressa Carolyn Harraway-Smith, capo medico di Cone Health per la salute delle donne, in occasione di una visita di routine. Verso la fine del controllo la dottoressa le ha chiesto se ci fosse qualcos’altro da dirle. E lei ha confessato che da 13 anni cercava una gravidanza.

La dottoressa ha proposto alla coppia la fecondazione in vitro: non l’avevano mai presa in considerazione.

Siamo entrambi della vecchia scuola, e quando siamo cresciuti, nessuno ha nemmeno parlato o discusso della fecondazione in vitro.

Alla fine, però, la coppia ha deciso di provare. Dopo due anni e l’ultima possibilità di avere un bambino, ecco la bella notizia: Susie finalmente era incinta.

Diventa mamma a 50 anni e non può credere che sia vero

Il 29 settembre, Susie si è sottoposta al suo previsto taglio cesareo, guidato dal dottor Harraway-Smith. E ha accolto la sua bambina, Lily Antonia Troxler. La coppia è al settimo cielo per questa grande opportunità: finalmente sono genitori.

