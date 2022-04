Commozione e lacrime durante la serata organizzata dal Bollicine di Riccione in onore di Dj Symon. Il resident si è spento a soli 42 anni

Il mondo della musica italiana, in particolare gli amanti della musica latino americana, hanno da pochi giorni appreso la triste notizia della morte di Dj Symon. Simone Pecci aveva 42 anni e se ne è andato improvvisamente, lasciando nello sconforto più totale la sua famiglia, tutti gli amici, i colleghi e i tanti fan che lo seguivano e sostenevano sempre.

Ad essere colpiti particolarmente da questa tragedia, oltre che naturalmente la sua famiglia, lo staff del Bollicine Disco Dinner di Riccione, locale in cui Dj Symon suonava ogni venerdì nella serata “A bailar”.

A dare l’annuncio della dipartita di Simone ci ha pensato la direzione dello stesso locale, che su Facebook ha pubblicato una sua foto aggiungendo poi queste commoventi parole:

Abbiamo appreso con grande dolore e immenso sconcerto della scomparsa prematura di Symon (come tutti noi eravamo abituati a chiamarlo). Insieme ai colleghi del Bollicine, che con Simone Pecci hanno visto crescere la serata ‘a Bailar’ del Venerdì, rimaniamo sgomenti davanti al vuoto che ha lasciato. Ci mancherà; ci mancherà la sua presenza, il suo sostegno, la tua allegria ed il tuo costante impegno. A nome di tutto lo STAFF del Bollicine esprimo il dolore di tutti i componenti del locale e invio alla famiglia di Simone le nostre più sentite condoglianze ed un caro abbraccio.

La serata in onore di Dj Symon

Simone Pecci si è spento improvvisamente all’inizio della scorsa settimana. Venerdì scorso, l’8 di aprile, è stata organizzata una serata in suo onore proprio nel locale che lo ha visto crescere artisticamente parlando.

Lo staff ha spento la musica per un momento e il direttore del locale ha pronunciato alcune commoventi parole per ricordare che splendida persona fosse e che il suo sorriso e la sua voglia di vivere non verranno mai dimenticati.

Sul video wall dietro la consolle sono state proiettate le foto più belle scattate proprio nel locale e i tanti presenti non hanno potuto trattenere le lacrime di commozione.

Il video di questo momento di raccolta è stato poi pubblicato su Facebook, dove in centinaia hanno lasciato un pensiero per il Dj che ha animato migliaia di serate e fatto divertire sempre tutti.