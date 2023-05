La scomparsa di Maria Cristina Buttignoni ha spezzato il cuore di tutti. La donna di 59 anni è deceduta un’ora prima del funerale della sua mamma Enrica Pedinazzi, scomparsa all’età di 83 anni.

Purtroppo Maria Cristina Buttignoni stava lottando da tempo contro un male incurabile, ma nonostante le sue condizioni, voleva partecipare all’ultimo addio a quella donna che l’aveva messa al mondo, cresciuta ed amata. La vita, tuttavia, ha deciso di essere crudele per la seconda volta, proprio lo stesso giorno del funerale. Un’ora prima dell’esequie, Maria Cristina ha esalato il suo ultimo respiro.

Era una donna amorevole, molto conosciuta nel comune di Lodi per il suo altruismo e il suo lavoro come coordinatrice e responsabile di un centro per disabili. Per tutta la vita, la 59enne si è dedicata al prossimo e alla comunità. Era un’attivista per Amnesty Internetional.

Era una guerriera, che nonostante la sua lotta, voleva recarsi in chiesa per salutare la sua mamma. Un ultimo desiderio che purtroppo non ha potuto realizzare. È volata in cielo ed è lì che ora potrà riabbracciare la donna più importante della sua vita. Potranno continuare ad amarsi e sostenersi per sempre.

I messaggi di addio per Maria Cristina Buttignoni

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Sono numerosi i messaggi di addio pubblicati sul web nelle ultime ore, da tutti coloro che la conoscevano e che hanno deciso di salutarla con commoventi parole:

Al mio cuore e alla mia anima mancherà tanto, aveva ancora molto da donare a persone come me. Era un’anima rara.