Una comunità in lutto per la morte di Mirella Sacino, la mamma non è riuscita a sconfiggere il brutto male

Dolore a Salerno, una giovane mamma si è spenta dopo una dura battaglia. Mirella Sacino lascia un bimbo piccolo.

Conosciuta e benvoluta da tutti, non è riuscita a vincere la sua battaglia contro quella malattia che non le ha lasciato scampo. Tutta la comunità ha sperato e pregato affinché riuscisse a sconfiggere il brutto male e a tornare a vivere la sua vita insieme al suo bambino. Purtroppo è arrivata la straziante notizia, Mirella Sacino si è spenta per sempre la sera dello scorso 11 maggio.

Il funerale di Mirella Sacino

Ieri, è stato celebrato l’ultimo saluto alla giovane mamma, nella chiesa Madonna di Pompei di Miriconda, un quartiere di Salerno.

Dopo la tragedia, sono state tantissime le persone che si sono strette alla famiglia, mostrando loro supporto e vicinanza. Numerosi anche i messaggi apparsi sul web, di persone che hanno voluto ricordarla e salutarla per l’ultima volta.

I post d’addio sui social per la giovane mamma

Non ci sono parole. Non ci può essere pace! Ogni frase sarebbe superflua. Sei e rimarrai sempre quella sorridente ragazza che risuciva a prendere la vita con leggerezza. Una parola buona per tutti.

Una tristezza assoluta, fiato corto e le parole che non escono, così come le lacrime che ad un certo punto si fermano perché sono freddate dal dolore di questa notizia che strazia il cuore. Amica mia mai avrei voluto che arrivasse questo giorno.

Tra i numerosi post, anche quello di Stefano Caldoro, portavoce dell’ex presidente della regione Campania:

Tu, da lassù, segui i tuoi amori. Avranno sempre bisogno di te, la tua famiglia, i tuoi genitori e loro: l’immenso Carlo ed il piccolo Pietro. Sono certo lo farai. Sarai il loro angelo. Bellissimo.

Mirella Sacino lascia nel dolore il marito Carlo Giordano e il piccolo Pietro, tutti i familiari e gli amici.