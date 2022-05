Sono ancora in corso tutte le indagini sulla drammatica vicenda avvenuta a Faicchio, lo scorso martedì 10 maggio. Purtroppo una ragazza di soli 22 anni, chiamata Elia Riccitelli, si è tolta la vita lasciando tutti i suoi familiari ed una bambina di appena 13 mesi.

L’intera comunità è adesso sconvolta per la vicenda. Nessuno riesce a farsene una ragione, poiché prima di quel drammatico episodio, sembrava stare bene.

La tragedia è avvenuta nella serata di martedì 10 maggio. Precisamente in una stalla vicino la sua abitazione, a Faicchio, in provincia di Benevento. La giovane mamma si era trasferita in un paesino in Lombardia, al confine con la Svizzera.

Tuttavia, era tornata a casa dei suoi genitori in occasione delle feste pasquali. Alla fine aveva deciso di prolungare la sua permanenza di qualche giorno.

Elia Riccitelli era uscita dalla mattina, ma verso sera i genitori si sono allarmati, poiché non la vedevano rientrare. Per questo hanno provato a cercarla nei dintorni della casa.

È proprio a quel punto che i suoi familiari l’hanno trovata ormai senza vita in una stalla di loro proprietà. Vicino a lei c’era un biglietto, rivolto alla sua bambina, in cui c’era scritto: “Ti ho sempre voluto bene. Forse un giorno riuscirai a capire!”

Morte Elia Riccitelli, le indagini

Sul posto oltre ai sanitari che non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso, sono arrivate anche le forze dell’ordine. Gli agenti, coordinati adesso dalla Procura, stanno cercando di risolvere anche questa vicenda.

Da ciò che riporta il quotidiano locale Paese News, la ragazza sul corpo aveva due ferite inferte da un coltello. Una allo stomaco ed una più in alto, verso il cuore. La mamma è stata trovata impiccata. Inoltre, lì vicino c’era l’arma usata per ferirsi, le sigarette e il suo cellulare.

L’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che si sia trattato di un suicidio. Però ora stanno cercando di capire se Elia Riccitelli possa anche esser stata uccisa. Le risposte alle loro domande, dovrà risolverle l’autopsia, prevista nella giornata di sabato 14 maggio.