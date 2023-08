Un’altra triste notizia che arriva da Alcamo (Trapani). Aldo Ferrara ha perso la vita a soli 50 anni, mentre cercava di riparare un condizionatore all’interno della sua abitazione, situata in via Madonna del Riposo.

L’uomo si trovava sul balcone e stava cercando di aggiustare un condizionatore, è salito sulla scala ma ha perso l’equilibrio. Aldo Ferrara è caduto ed è precipitato per circa 10 metri. Un volo che è finito con uno scontro fatale con l’asfalto.

Sono stati i passanti, testimoni della scena, a capire la gravità di quanto accaduto e a lanciare l’allarme ai soccorritori. Gli operatori sanitari si sono precipitati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Aldo Ferrara. Sono stati costretti a dichiarare il suo decesso sul posto.

Lavorava come autista di autolinee e per questo il 50enne era molto conosciuto in tutta la provincia. Aveva una moglie e un figlio di soli 12 anni, che ha dovuto dire addio al suo amato papà. La comunità di Alcamo si è stretta al dolore dei suoi cari, ancora incredula di come siano andate le cose per il povero Aldo. Sul web sono apparsi tantissimi messaggi di addio e di cordoglio.

Non ti dimenticherò mai, riposa in pace.

Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e le tue battute. Viaggiare con te era uno spasso. Mancherai a tutti.

Lo stesso destino crudele che è toccato anche a Paola Picozza, una madre 49enne deceduta a Priverno, mentre cercava di riattivare la corrente saltata per colpa di un temporale. La donna si è sporta oltre un muretto, per raggiungere l’interruttore, ma ha perso l’equilibrio ed è caduta da un’altezza di quattro metri. Purtroppo, nonostante il trasporto all’ospedale Gemelli di Roma, la donna non ce l’ha fatta. Ha lasciato nel dolore il marito e una figlia di soli dodici anni.